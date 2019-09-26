Çiftçi'den öğrencilere kitap kumbarası

13 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan kitap fuarı için öğrencilere kitap kumbarası dağıttı.



Çayırova Belediyesi'nin bu yıl 1.sini düzenleyeceği kitap fuarı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İlçede ilk defa gerçekleşecek olan büyük kültür organizasyonu için hummalı bir çalışma yürüten Çayırova Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü, katılımın en yüksek seviyede olması için bir dizi çalışma yapıyor. İlçe genelindeki okullarda eğitim gören ana sınıfı ile 7. sınıfı arasındaki öğrencilerin etkinliğe ilgisini çekmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap kumbarası dağıtıldı. Dağıtılan 20 bin kitap kumbarası ile çocukların birikimleri ile kitap fuarına katılım sağlamaları ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor.



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap kumbarası dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ile birlikle bu okula giden Başkan Çiftçi, 4-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarı hakkında bilgi verdiği öğrencilere kitap kumbarası hediye etti. Kitap okumanın önemine dikkat çeken Başkan Çiftçi, öğrencilerden başarılı olmaları için çok kitap okumalarını ve ders çalışmalarını istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA