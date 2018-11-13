Çiftçi Dostu Başkan'a Tam Destek

13 Kasım 2018 Salı 16:24



13 Kasım 2018 Salı 16:24

Kayseri'deki ziraat odaları ve hayvancılıkla ilgili birliklerin Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in tarım ve hayvancılığı desteklemek için yaptığı çalışmaların devamı için destek ziyaretinde bulundular.Kocasinan Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş ve ziraat odalarının bulunduğu Develi, Sarız, Bünyan, Yahyalı, Akkışla, Yeşilhisar, Felahiye ve Tomarza Ziraat Odalarının Başkanları ile Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Yücel, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ilgın ve Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Bozdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.Tarım ve hayvancılığın önemli temsilcilerinin yapmış olduğu ziyaret nedeniyle teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, göreve geldiği ilk günden itibaren kırsala verdiği önemi dile getirdi. Kent merkezi ile ilçeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak ve ilçelerden göçü önlemek için üstün bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, "Tarım makineleri desteği verdik. Süt soğutma tankları alarak üreticilerimize dağıttık. Arı kovanları dağıtımı yaptık. Şeker Fabrikamız ile yaptığımız protokol sonucu çok büyük bir besi tesisi ve eğitim merkezi yapılmasını sağladık. Bizim derdimiz ilçelerimize omuz vererek ekonomik destek sağlamak. Bugün ilçelerimize gittiğimizde büyük bir muhabbetle karşılanıyor ve dua alıyoruz. Demek ki doğru işler yapıyoruz. İlçelerine bu kadar yatırım yapan bir başka belediye yok. Rabbim hayırlı hizmet verdiği müddetçe hizmet etmeye devam edeceğiz. Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler olmak üzere kırsala hizmet için iki daire başkanlığı kurduğumuzu da belirtmek isterim. Ayrıca Felahiye Toplu Ahır Projemiz, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projemiz, tüm ilçelere sosyal tesisler, organik tarıma yaptığımız destekler başka hiçbir ilde yok" diye konuştu."Çiftçilerimiz ve odalarımız adına teşekkür ederiz"Ziyarette konuşan Kocasinan Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Başkan Mustafa Çelik'in göreve geldiği günden bu yana her zaman çiftçilerle beraber olduğunu ifade ederek, "Tarıma Can Suyu Projesi ile 56 tarım makinesini odalarımız aracılığı ile çiftçilerimizin kullanımına sundunuz. Şimdi bu makinelerden herkes faydalanıyor. Sulama projeleri devam ediyor. Biz belediyeyi sadece kaldırım ve asfalt yapar zannederdik; ama öyle değilmiş. Hinterlandın genişlemesi ve ilçelerin Büyükşehir'e bağlanması bizi çok mutlu etti. Çiftçilerimiz ve odalar adına teşekkür ederiz. Size desteğiz ve destek olmaya devam edeceğiz. Biz çalışandan yanayız ve sizden memnunuz. Göreve geldiğinizde insanları doğdukları yerde doyuracağız demiştiniz. Yaptığınız çalışmalar bunun göstergesi oldu. İnşallah bu çalışmalar devam eder. Ankara'da burada yapılan çalışmaları anlattığımızda herkesin ağzı açık kalıyor. Allah yolunuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak da ilçelerin ilk kez böyle hizmetler gördüğünü dile getirerek yapılan hizmetler nedeniyle çiftçilerin dua ettiğini söyledi."Süt üretiminde çığır açıldı"Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı da Başkan Çelik'e verdiği destekler nedeniyle teşekkür ederek, "Süt soğutma tankları projesi ile insan sağlığını tehdit etmeyen süt üretiminde Kayseri'de bir çığır açtınız. Bunun yanında insanların ekonomisini canlandırdınız. Bunların da yanında süt firmalarına çok iyi bir sunum yapmamıza katkı sundunuz. Sürdürülebilir bir hayvancılık adına olması gereken desteği verdiniz. Sayenizde Kayseri'de kaliteli süt üretme imkanı bulduk. Damızlık Sğır Yetiştiricileri Birliği ve süt üreticileri adına teşekkür ediyorum" dedi.Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Bozdağ da açıklamasında Büyükşehir Belediyesi'nin 2 bin 220 kovan arıyı üreticilere dağıttığını hatırlatarak, bu kovanları alan arıcıların memnuniyetini dile getirdi. Bozdağ, arıcılığa en büyük katkıyı Başkan Çelik'in sağladığını dile getirerek teşekkür etti.Ziyarette Kocasinan Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e tarım ve hayvancılığa verdiği destekler nedeniyle çiftçiler adına şükran plaketi takdim etti. - KAYSERİ