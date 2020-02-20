İzmir Büyükşehir Belediyesi, Köy-Koop İzmir, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle "Çiftçi Eğitimi Projesi" Kemalpaşa Yiğitler Köyü'nde başladı. "Eğitimle Başka Bir Tarım Mümkün" sloganıyla başlatılan çiftçi eğitimleri, yıl boyunca İzmir'in ilçe ve köylerinde devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak tasarlanan bir eğitim otobüsünün de eşlik edeceği eğitim programı kapsamında tarımsal üretim, zirai hastalık ve zararlılar, bitki koruma, sulama ve dengeli gübreleme, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, süt ve sağım hijyeni, hayvan hastalıkları, sağlıklı ve güvenli üretim ile kooperatifçilik gibi ana başlıklar altında tarımsal üretimin tüm bileşenleri işlenecek.

Nitelikli tarım nüfusuna vurgu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış konuşmasında "Önceliğimiz kırsalda yaşayan kadın üreticilerimizdir" dedi. Başkan Soyer, "Yerli ve dışa bağımlı olmayan tarım politikasının en önemli güvencelerinden biri ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlama ve rekabet gücünün artırılması, tarımda örgütlenme potansiyeli yüksek, nitelikli ve bilinçli bir tarım nüfusunun varlığıdır" şeklinde konuştu.

"Yerel üreticiyi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Kırsal nüfusun yaşam standardını yaygın eğitim yoluyla yükseltmeyi amaçlayan bu işbirliğinin sağlıklı ve bilinçli gıda üretimi için çok önemli olduğuna değinen Soyer, "2021'de dünyanın en büyük gastronomi fuarlarından biri olan Terra Madre'ye ev sahipliği yapacağız. Bu sayede İzmir ile beraber Anadolu'nun yerel ürünlerini dünyayla buluşturacağız. Ürettiklerini ürünü pazarlamakta zorlanan üreticiler tüm dünyaya aracısız olarak ürünlerini tanıtacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tarım yaklaşımını tüm ülkeye yaymak için ülke nüfusunun yarısının yaşadığı 11 büyükşehir ile ortak bir pazarlama ve dayanışma ağının oluşturulmasına öncülük ediyor. Bugün bizi bir araya getiren 'Başka bir tarım mümkün' vizyonuyla yerel üretici ve ürünleri destekl emeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Türkiye'ye örnek olacağız"

Yerel kalkınmada kooperatifçiliğin önemine vurgu yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Türkiye ve İzmir'de yerel kalkınmanın temelini Kemalpaşa'dan atıyoruz. Türkiye'ye örnek olacağız.Hep birlikte çalışmalıyız. Bu konuya siyaset üstü bakarsak başarılı oluruz. Yerli tohuma, yerel üretime farklı bir şekilde yoğunlaşmamız, kooperatiflere gönül birliğiyle bağlanmamız gerekiyor. Atılacak yeni adımlarla birlikte, marketler kooperatiflerden alışveriş yapacak. Böylece hem vatandaşımız doğal ve temiz ürün tüketecek hem üreticimiz kazanacak" diye konuştu.

"Buradayız, yanınızdayız"

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, konuşmasında kooperatifçiliğe vurgu yaparak, küçük üreticilerin birleşip daha büyük güç haline gelmesi gerektiğini söyledi. 1800'lerden bugüne kadar bu topraklarda insanların bir araya gelme becerisini gösterdiğini söyleyen Soyer, "Dayanışmanın, imecenin ne olduğunu biliyoruz. Bunu yeniden başaracağız. Bu memleketin aydınlık geleceği için el ele vereceğiz. Burada tüm öneriler not anılıyor ve hepsiyle ilgilenilecek. Buradayız, yanınızdayız" dedi.

"Omuz omuza çalışacağız"

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Özdemir, çiftçi eğitimi projesinin önemine vurgu yaparak, hayvan sağlığıyla ya da beslenmesiyle ilgili ufak tefek bilgilerin bile hastalıkları önlemede çok önemli bir role sahip olduğunu söyledi.Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Türk ise "Omuz omuza bu ülkenin kalkınması için çalışacağız" dedi.

Eğitime katılanlara tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilerin bulunduğu Çiftçi Rehberi de dağıtıldı.