Çiftçi, "Engellilerin Hayatını Kolaylaştıracağız"

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da faaliyet gösteren Marmara Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. İlçe başkanvekili Aşkın Duman, meclis üyesi adayları ve partililerin eşlik ettiği Bünyamin Çiftçi,"Her zaman sizin yanınızda olacağız. Sizler hizmetin en güzeline layıksınız. Seçim beyannamemizde sizlerin yaşamınızı kolaylaştıracak projelerimiz olacak" dedi.

HAYATINIZ KOLAYLAŞACAK

Hayatının geçtiği Çayırova'ya vefa borcunu hizmetle ödemek istediğini ifade eden Bünyamin Çiftçi, "Ben uzun yıllardır Çayırova'da yaşıyorum.17 yıldır AK Partimizin değişik kademelerinde görev yaptığımdan dolayı bizzat görerek tanıklık ettim. Ve en önemlisi, sahip olduğum insani ve manevi değerlerim sebebiyle özel ilgim olduğu için biliyorum ki, Çayırova'mızda çok sayıda engelli kardeşimiz var. Tüm engelli kardeşlerimin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için çok güzel çalışmalarımız olacak "dedi

EN BÜYÜK YATIRIM İNSANA

Hasta ve yaşlılarımız için Çayırova'da güzel hizmetler yapmak istediklerini belirten Çiftçi, seçim beyannamesinde detaylı yer verecekleri projeleri kampanya süresince vatandaşlarla paylaşacaklarını belirterek, "Çayırova'da yapılacak en büyük yatırımın, insanımıza yapılan yatırım olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler