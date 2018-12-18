18 Aralık 2018, 11:31
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Çiftçi, Evinden Çıkarken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü

Çiftçi, Evinden Çıkarken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Ali Kamarı (51) yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Ali Kamarı (51) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Mehmet Ali Kamarı evinden dışarı çıktığı anda kendisini bekleyen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Kamarı vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kamarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı haber alarak eve gelen Kamarı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kamarı'nın cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

- Şanlıurfa Bağlar Mahallesi,Siverek,Şanlıurfa
Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
DERYA DENİZ: kan davası yine kanı yerde kalmadı olayı ,net olarak durum bu aylar önceki olaya bakılsın viran şehir belediye başkanın akrabalarının öldüğü olaydır bunun sebebi,iki genç hapiste ve 45 yıl mahkumiyet aldılar,olan babalarına oldu... bu kan davası bitsin yazık bu insanlara yok yere çıkan bir olay kaç can gitti
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