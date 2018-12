Çiftçi, Gaziantep'te Hemşehrileriyle Buluştu

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:31



15 Aralık 2018 Cumartesi 20:31

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep 'te hemşerileri ile bir araya geldi.Gaziantep ziyaretleri kapsamında İlk olarak Şehitkamil Belediyesi'ne geçen Başkan Nihat Çiftçi, ardından Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası ile Şahinbey Belediyesi 'ni ziyaret etti. Burada bir süre sohbet eden Başkan Nihat Çiftçi, kentin sosyo-ekonomik ve kültürü hakkında bilgi aldı. Ardından Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER)'i ziyaret ederek hemşerileri ile bir araya gelen Başkan Çiftçi, Şanlıurfalıların birlik ve beraberliğin güzel bir örneğinin yaşattıklarını belirtti."Hemşehrilerimizin birlik ve beraber olmaları noktasında her türlü desteği sağladık"Şanlıurfalıların birlik ve beraberliğine her zaman önem verdiklerine değinen Çiftçi, "Hemşehrilerimizin dayanışmalarına çok önem verdik, bir arada olmalarını kendi gelenek ve göreneklerini yaşamalarını her zaman destekledik. Bunları da vakıflarımız, derneklerimiz ve iş adamlarımız vasıtası ile yaptık. Bizim için organizasyonun ve dayanışmanın önemi büyük, Allah var bu görev süresince çok güzel ilişkilerimiz oldu gerek derneklerimizin Şanlıurfa ziyaretleri gerek ise bizlerin ziyaretleri oldu bu bizler için gurur ve onurdur. Şanlıurfa'ma 2001 yılından bu yana hizmet ediyorum son olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı ile hizmetlerimizi sürdürdük. Yerel siyaset kolay değil Şanlıurfa'da 2001'den 2019'a kadar siyasette kesintisiz bir şekilde gelmek kolay değil bu yüzden sağlık sebeplerinden dolayı Cumhurbaşkanı 'mızdan affımı kendim istedim. İnanıyorum ki gelen kardeşlerimiz de bu görevi güzel bir şekilde yapacaktır" dedi."Hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği bizleri gururlandırıyor"Yerel seçim süresince durmadan çalışacaklarını yineleyen Çiftçi, "Yerel seçimlerin son günü ne kadar sorumluluğumuz devam ediyor bu yüzden durmadan güzel bir şekilde Şanlıurfa'mız için çalışacağız. Geçen gün de İzmir 'de hemşehrilerimiz ile bir araya geldik bu gün de sizlerin yanınızdayım. İstedik ki hemşehrilerimiz bir araya gelerek onların yanında olduğumuzu her zaman emirlerinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Rabbim dayanışmanızı hiçbir zaman bozmasın en fazla Şanlıurfalının yaşadığı yer Gaziantep'tir o yüzden bu gün Gaziantep'in sosyal, ticaret, sanayi ve siyaset yaşantısında Şanlıurfalının her zaman yeri olacaktır. Bu yüzden 100 binlerce insanımızın yaşadığı bu şehirde selamatle yaşamaları ve önemli görevlerde bulunmaları bizler için çok önemli. Bunları daha geliştirerek ileriye taşmamız için Mehmet Başkanımın dediği gibi dayanışma lazım, söz konusu Şanlıurfa ve hemşehrilerimiz ise bizlerin elimizi değil gövdemizi taşın altına koymamız lazım. Dayanışma konusunda bizim yapabileceğimiz bir konu olursa her zaman emrinizde olduğumuzu unutmayın sizlerin bu dayanışmanıza muhakkak suretle katkı vereceğimize inanmanızı istiyorum" diye konuştu."Şanlıurfa'mıza kalıcı eserler bıraktık"Hizmet süresince Şanlıurfa'ya çok güzel hizmetler kazandırdıklarını da sözlerine eklene Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevince güzel işler yaptık, son dönemde iyi bir atak yaparak Şanlıurfa'nın beklediği hizmetleri bir bir gerçekleştirdik. İnşallah bunun devamı için de elimizden geleni yapacağız mevcut projelerimizi en iyi şekilde bitireceğiz bunun planlamasını yaptık. Bunun için gönül rahatlığı ile siyaset noktasında mola veriyoruz, danışmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA