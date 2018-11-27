Çiftçi, Gündeme Dair Açıklamalarda Bulundu

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, basın toplantısı düzenleyerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, partisinin hafta sonu İstanbul
'da düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından kente gelerek gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Konuşmasına ilk olarak 2001 yılından bu yana parti teşkilatlarındaki görevlerinden bahsederek başlayan Çiftçi, "Her zaman şehrimin daha da gelişmesi için emek sarf ettim" dedi.
"Partimin tüm kademelerinde görev yaptım" Ak Parti
'nin tüm kademelerinde görev aldığını belirten Çiftçi, "İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklaması ile 2019 yerel seçimler için AK Parti'nin adayı belirlenmiş oldu. Siyaset
tarihinde 2001 yılında AK Parti'mizin kuruluşunda bulundum. Kurucu yönetim kurulu üyeliği, İl başkan yardımcılığı, merkez ilçe başkanlığı, vekaleten il başkanlığına da bakan bir partili olarak görevlerde bulundum. 2009'da yerel seçimde bu defa bağımsız bir şekilde Karaköprü
beldesinde Belediye Başkanı olarak görev yaptım. Şanlıurfa'nın gelişen yüzü olarak Karaköprü ön plana çıktı ve 2014 yılında da bu kez gelişmişliğinin karşılığı olarak ilçe statüsüne geçti. 2014 yerel seçimleri içinde partimiz bizi aday olarak gösterdi ve bir buçuk yıl da bu kez ilçe belediye başkanlığı yaptım. Eylül
2015'te ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine uygun görüldüm. Yaklaşık 3 yılı geride bıraktık. 13 ilçemize, Şanlıurfa'mıza ve 1 milyon 945 bin vatandaşımıza hizmetin en iyisini ulaştırmanın gayreti içerisinde olduk. İyi hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel projeleri hayata geçirdik. Hem atanmış kadrolarımız, hem de seçilmiş kadrolarımızla tek vücut olduk. STK
'larımızla, teşkilatımızla hep birlikte hareket ettik ve ötekileştirme kesinlikle yapmadık. Karacadağ
'dan Akçakale
'ye, Birecik
'ten Ceylanpınar
'a kadar herkesi kucakladık. Her ilçeye dokunduk. Her ilçede vizyonel projeler hayata geçirdik" şeklinde konuştu.
"Adaylık yarışında yer almadım, bu kendi kararımdı"
Sağlık nedenlerinden dolayı aday olmadığı aktaran Çiftçi, "3 ay önce Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinden sağlık sebeplerimden dolayı affımı istemiştim. Dolayısıyla bu adaylık yarışında bir mücadele içerisinde değildim. Aday adaylarımızın yarışması söz konusuydu ve neticesinde daha önce il başkanlığı yapmış olan Zeynel Abidin Beyazgül
kardeşimize bu adaylık tevdi edildi. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
nihat çiftçi,Şanlıurfa