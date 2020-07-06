Çiftçi' hizmette hız kesmiyor

Gürün Belediyesi parke döşeme ve onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Çiftçi' hizmette hız kesmiyor
06.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:49
Gürün Belediyesi parke döşeme ve onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Kış şartlarının sert geçtiği Sivas'ın Gürün ilçesinde bu yıl ortalamanın üzerinde yağan kar ve uzun süren kış mevsimi şehir içi ve mahalle yollarının bozulmasına neden olmuştu. Havaların ısınması ile harekete geçen Gürün belediyesi hızla bozulan yolları onarırken yeni parke çalışmalarını da ara vermeden sürdürdü. Öte yardan ilçede yenilenen içme suyu şebekesi ve doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında hasar gören ve deforme olan yollarda onarılıyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, vatandaşların ihtiyaçlarına, beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için, ekiplerin var güçleriyle çalıştığını ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Gürün, Güncel, Haber
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