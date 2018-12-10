Çiftçi Kadınlara Karpuz ve Şeftali Yetiştiriciliği Kursu Verildi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:50



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:50

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik ve Oğulpaşa köylerinde toplam 43 kadın çiftçiye karpuz ve şeftali yetiştiriciliği kursu verildi.Düzenlenen kursa Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serkan Diker ve çiftçiler katıldı. Kurs sonrasında bir açıklamada bulunan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Tarımsal üretimin en önemli bileşeni olan kadın çiftçilerimizin tarıma ve üretime kattıkları emek hep takdir edilmektedir. Kadın çiftçilerimize tarımın her dalında yeni bilgi ve tekniklerin öğretilmesi suretiyle, daha çok, daha kaliteli ve daha düşük maliyetle bitkisel ve hayvansal ürün elde etmelerini sağlamak ve bu ürünleri en iyi şekilde değerlendirerek yaşam seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olmak görevlerimizin başında gelmektedir. Bizde ilimiz genelinde kadın çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmalarına bu senede önem verdik ve tüm ilçelerimizde kurslar açtık. Sonuç olarak şunu ifade etmeliyim ki kadın isterse yapar, kadın isterse başarır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK