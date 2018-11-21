Çiftçi, Kanada Büyükelçisi Cooter'ı Kabul Etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:12



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:12

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter ve eşi Karen Blumenschein çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ziyaret etti.Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü ve ekonomik değerlerini anlatan Başkan Nihat Çiftçi, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Cooter'a teşekkür etti.İki ülke arasındaki dostluğa değinen Büyükelçi Cooter da Başkan Nihat Çiftçi'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Başkan Nihat Çiftçi gelen Büyükelçi Cooter ve heyete UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınan Göbeklitepe minyatürü ve Şanlıurfa'ya özgü çeşitli hediyeler verdi. - ŞANLIURFA