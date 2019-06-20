20.06.2019 17:10
Haberler» Güncel» Haber

Çiftçi, Muhtarlarla Mahalleyi Gezdi

Çiftçi, Muhtarlarla Mahalleyi Gezdi

Saha gezilerine ağırlık veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Emek ve İnönü mahallesinde incelemelerde bulundu.

Saha gezilerine ağırlık veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Emek ve İnönü mahallesinde incelemelerde bulundu.

İnönü Mahallesi Muhtarı Nur Gökhan ve Emek Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çapkın ile birlikte iki mahallenin hizmette öncelikli noktalarında incelemeler yapan Başkan Çiftçi, muhtarların talep ve isteklerini yerinde dinledi. Muhtarların refakatinde iki mahalleyi gezen Başkan Çiftçi, yerinde gördükleri sorunların aciliyet sırasına göre çözüleceğini söyledi. Mahalle sakinleri ile de görüşüp dertlerini dinleyen Başkan Çiftçi, makamdan daha çok vatandaşların içinde olacaklarını ve istişare ederek kararlar alacaklarını anlattı.

Kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, mahalle meclislerine başladıklarını ve Çayırova'lıları dinlediklerini, ilerleyen zamanlarda İnönü ve Emek mahallesinde de mahalle meclisleri düzenleyerek vatandaşların taleplerini alacaklarını sözlerine ekledi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
İnönü mahallesi, Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:41 Çatalca'da İmamoğlu ve Akşener'den ortak miting
18:41 Bahreyn Çalıştayı'nın gündeminde "Filistin devleti ve iki devletli çözüm" yok
18:40 Bartın Valisi Güner: "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun...
18:38 ÇATALCA'DA İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN ORTAK MİTİNG
18:38 Destici: "(Genelkurmay çatı davası kararı) Hiç kimse darbeyi aklından bile geçirmesin" - İSTANBUL
18:37 Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza
18:37 Dünya Mülteciler Günü