Çiftçi, Şanlıurfalı Yazarların İmza Gününe Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ulusal Şanlıurfa
Kitap Fuarında okur-yazar buluşmaları ve imza günleri etkinliğine katıldı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı, okur-yazar buluşmaları, imza günleri ve çeşitli konferanslarla devam ediyor. Kitap fuarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfalı yazarları ziyaret ederek katılım belgesi verdi. Burada yaptığı açıklamasında Şanlıurfa için her zaman vizyonel bakış sergilediklerini dile getiren Çiftçi, fuara katılım gösteren yazarlara ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.
250 yayınevi ile 150 yazarın katılım gösterdiği fuarı ziyaret eden vatandaş sayısının 200 bine vardığını da sözlerine ekleyen Çiftçi, Şanlıurfa'nın bu tür fuarlarla çok daha geniş katılımları bir araya getireceğini söyledi. - ŞANLIURFA
nihat çiftçi,Şanlıurfa
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:15