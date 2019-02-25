Çiftçi, "Şeffaf Ve Samimi Olacağız"

Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, dernek ziyaretlerine devam ediyor. Çiftçi, son olarak Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Çayırova Giresunlular Derneği'nin kahvaltı programına katıldı. Çayırova'yı hedef nüfusa göre planlayacaklarını ifade eden Çiftçi, önemli toplantılar dışında sürekli halkın içinde olacağını, istişare ve fikirlere önem vereceğini belirtti.

ŞEFFAF VE SAMİMİ OLACAĞIZ

31 Mart'tan sonra tüm Çayırova'nın Belediye Başkanı olacağını ve kapısının tüm Çayırova halkına sonuna kadar açık olacağını ifade eden Çiftçi, "Belediyede vatandaşlarımız Güleryüz ile karşılanacak. Koltuğa güç katmak istiyorsanız halktan destek almak zorundasınız. Bunun yolunda şeffaflık ve samimiyetten geçer. Bütün zamanımı halkımızın içinde geçireceğim. Ben Çayırova'nın evladıyım. Sizlerin başını öne eğdirecek ve mahcup edecek bir işin içinde olmayacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler