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Çiftçi, Sivas'ın en iyi belediye başkanı seçildi

Sivas'ın Gürün İlçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, internet üzerinden yapılan "Sivas'ın En'leri" oylamasında "En iyi belediye başkanı" seçildi.

04.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:23Çiftçi, Sivas'ın en iyi belediye başkanı seçildi
'ın İlçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, internet üzerinden yapılan "Sivas'ın En'leri" oylamasında "En iyi belediye başkanı" seçildi.

Sivas'ta 35 farklı meslek grubu arasında internet üzerinden gerçekleştirilen "Sivas En'leri" oylamasında Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi en başarılı belediye başkanı seçildi.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının yetkisinde gerçekleştirilen oylamada Sivas'ın enleri arasına girmeyi başaranlar İstanbul'da düzenlenen programda ödüllendirildi.

En Başaralı Belediye Başkanı seçilen Çiftçi ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Şahsımı bu ödüle layık gören, verdikleri oylarla bizleri gururlandıran tüm hemşehrilerimize, bizleri bu günde yalnız bırakmayan İstanbul'daki Vakıf ve Köy Dernek Başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerine, ayrıca yarışmayı düzenleyen Sivas En'leri ekibine de şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. "dedi. - SİVAS

Nami Çiftçi, Gürün, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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