Çiftçi Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hal pazarı esnafını ziyaret etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hal pazarı esnafını ve Aşevini gezerek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını belirten Çiftçi, " Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak aşevinden gelen taleplere duyarsız kalmadık. Milletin hakkını yönetiyoruz. Ama her zaman aşevimiz Şanlıurfa'nın gururu oldu. Çünkü dayanışma, yardımlaşma inancımızın gereğidir. İslamiyet'te toplumsal barış ve huzur böyle sağlanır. Fakir fukarasını düşünmeyen bir toplum gelişme kaydedemez. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Toplumda bu duyguların hiçbir zaman azalmamasını istiyoruz. Her zaman toplumumuzu bir arada tutan yardımlaşma duygusunu komşusunu, fakirini düşünen ve yetimlerine sahip çıkan bir toplum olduğumuz için. Vakıf şeklinde işleyen aşevinde çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim yardımlaşmayı toplum olarak aramızdan eksik etmesin" diye konuştu. - ŞANLIURFA