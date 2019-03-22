Çiftçi, "Yetimlerimize Sahip Çıkacağız"

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) programı kapmasında çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi,'Çayırova buluşmaları' programı kapmasında beraberindeki İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, meclis üyesi adayları ve partililerle Serhat Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Dernek üyelerine hitap eden Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

YETİMLERİMİZ BİZE EMANET

Beşikten eşiğe yetim projesi ile yetimlere sahip çıkacaklarını, doğuştan veya sonradan yetim kalmış maddi durumu olmayan çocuk ve gençlere iş ve aile düzeni kurana kadar destek olacaklarını belirten Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, "Biz yetimin başının okşanması gerektiğine inanan bir kültürden geliyoruz. Her bir yavrumuza bu anlamda sahip çıkacağız "dedi.

"SOSYAL ÇAYIROVA"

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sunacaklarını ifade eden Bünyamin Çiftçi, yaşlılar için günü birlik dinlenme evi, çorba sebili uygulaması, Çayırova kart ve evde bakım hizmeti vereceklerini kaydetti. Beyaz masayı daha da çok işlevsel hale getireceklerini anlatan Çiftçi, "Belediyeye geldiğinde çayını kahvesini yudumlarken ona refakat edecek bir personel vatandaşımızı işini takip edecek. Biz her alanda şeffaf olacağız. "dedi.

Kaynak: Bültenler