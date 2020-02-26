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'Çiftçiler elektrik faturalarını mevsimlik ödesin' önerisi

Tepebaşı Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda çiftçilerin elektrik faturasının mevsimlik olarak ödenmesi önerisi yapıldı.

26.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:46'Çiftçiler elektrik faturalarını mevsimlik ödesin' önerisi

Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçilerin elektrik faturalarını mevsimlik ödenmesi önerisi yapıldı.

"ÇİFTÇİMİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR"

Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı toplantıya çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı. Özellikle, tarımda elektrik faturası ödemelerinin aylık değil mevsimlik olması istenirken, "Mahsulünü satmadan ödeme şansları olmayan üretici elektriği kesilme gibi sorunlarla karşı karşıya kalınması çiftçimizi zor duruma bırakıyor" denildi.

Başkanların ilçeler bazında genel diğer sorunlarını dinleyen Tepebaşı kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz ise, oda başkanlarının il koordinasyon toplantılarında yaptıkları çalışmaların güzel sonuçlar alacaklarını dile getirdi.


Tepebaşı, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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