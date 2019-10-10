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Çiftçiler için 'faizsiz borç ertelemesi' talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve İç Anadolu temsilcisi Eyüp Elmalı, Eskişehir'de ilçe ziraat odalarını ziyaret etti.

10.10.2019 14:18Çiftçiler için 'faizsiz borç ertelemesi' talebi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve İç Anadolu temsilcisi Eyüp Elmalı, Eskişehir'de ilçe ziraat odalarını ziyaret etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Elmalı, çiftçimizin ve odalarımızın sorunlarını dinledi. Ülkemizdeki tüm çiftçilerimizin ekonomik sıkıntıları ortak ve her üründe maliyet sıkıntısı var. İklim şartları nedeniyle ürün düşüklüğü yaşanmasından sonra çiftçilerimiz için acilen faizsiz borç ertelemesi gerekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da bu yönde bir açıklaması vardı Bunu tüm çiftçilerimiz merakla beklemektedir" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Elmalı, Ekonomi

Kaynak: İHA

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