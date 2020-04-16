Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalarında ürün yetiştirecek

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan çok sayıda aile, tarlaların bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı.

16.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:33
Çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalarında ürün yetiştirecek

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan çok sayıda aile, tarlaların bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı. 65 dönümlük araziye patates, soğan, salatalık ve biber dikilirken, elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Hendek Kargalı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayanlar, tarlalarının bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı. Çiftçiler 65 dönüm arazilerini ihtiyaç sahiplerine ayırdı. Hendek Belediyesi çiftçilere gübre ve tohum desteği sağlayacağını açıklarken, ihtiyaç sahiplerine ayrılan tarım arazisine ilk ekim işlemi bugün gerçekleştirildi. Çiftçiler tarlalara patates, soğan, salatalık ve biber ekti. Ürünler yetiştikten sonra ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak.

Hazırladıkları projeyle ilgili olarak konuşan çiftçi Fatih Kamış, "Koronavirüs nedeniyle insanlarımız zor zamanlar geçiriyor. Bizde köylü olarak oturduk, ne yapabiliriz dedik. Biz bize yeteriz düşüncesiyle bir kampanya başlattık. Belki insanlar işsiz kalır diye geleceğe hazırlık yapmak adına hep birlikte ürün ekme kararı aldık. Bütün köylü burada çalışıyor. Hasat iyi giderse 200 ila 250 ton ürün elde etmeyi planlıyoruz. Burada elde edilen ürünleri Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesi'ne teslim ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız." dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu belediye olarak projeye destek verdiklerini açıklayarak, "Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her birinden Allah razı olsun. Bu projeyi Hendek genelinde toplamda 300 dönüme kadar çıkarmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız başladı. Hendek, Türkiye'de örnek olacak bir işe imza atıyor. Muhtarımız ve mahalle sakinleri, kadınıyla, çocuğuyla bu yıl tarlalarında ihtiyaç sahipleri için ter dökecek. Bu dayanışma projesine destek olduk, tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hendek Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, Hendek, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Haberler ›› Güncel ››Çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalarında ürün yetiştirecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:45: MSB'den 'Sevdamız milletimize' notuyla asker paylaşımı - Haber 16:45: Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı - Haber 16:44: Şemdinli'de hayvanlar unutulmadı - Haber 16:44: Kuzey Makedonya'da OHAL 30 gün uzatıldı - Haber 16:44: Bursa'da 3 apartman karantinada - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber