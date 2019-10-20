Haberler » Güncel » Çiftçiler, traktörleriyle 'barış pınarı harekatı'na destek oldu

Çiftçiler, traktörleriyle 'barış pınarı harekatı'na destek oldu

Konya'da, yaklaşık 500 çiftçi bir araya gelip, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı asılı traktörleriyle şehir turu attı.

20.10.2019 17:59
Konya'da, yaklaşık 500 çiftçi bir araya gelip, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı asılı traktörleriyle şehir turu attı.
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da çiftçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi. Meram Ziraat Odası başkanlığı öncülüğünde yaklaşık 500 çiftçi, Türk bayrağı asılı traktörleriyle kortej eşliğinde şehir turu atıp Büyükşehir Belediyesi Stadı önüne geldi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup ve dua edilmesinin ardından Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 'Barış Pınarı Harekatı'na Konyalı çiftçiler olarak destek olduklarını açıkladı.
(
Çiftçiler, traktörleriyle 'barış pınarı harekatı'na destek oldu

Barış Pınarı Harekatı, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:47 Eyüpsultan'da ayaklarını bağlayıp atı öldürdüler; eti için kesecekleri iddiası
18:46 Iraklı Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:46 Kurtulmuş: "Kağıt üzerinde bir anlaşma yaptık. Anlaşmada Türkiye isteklerini almıştır, inşallah...
18:42 EYÜPSULTAN'DA AYAKLARINI BAĞLAYIP ATI ÖLDÜRDÜLER; ETİ İÇİN KESECEKLERİ İDDİASI
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı...
18:41 - Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı- Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e...
18:34 HÜDA-PAR heyetinden taziye ziyareti
20.10.2019 18:49:03