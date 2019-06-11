Çiftçilerden hasat yangını uyarısı

Kaynak: İHA

Arguvanlı çiftçiler hasat zamanı çıkacak yangınların büyük zararlara yol açabileceğini söyleyerek bu konuda dikkat edilmesi için çağrıda bulundu.Arguvan'da tarımsal alanlarda hasat mevsimine doğru yaklaşılırken çiftçilikle uğraşan vatandaşlar yıl boyunca emek verdikleri ürünlerin telef olmaması için herkesi duyarlı olmaya davet etti. Dikkatsizce atılan sigara izmariti ve tarla kenarlarına bırakılan pet ile cam şişesi kırıklarının yangına davetiye çıkardığını aktaran çiftçiler bütün emeklerin saniyeler içinde boşa gidebileceğini belirtti. Hasat sırasında ayrıca motorlu araçların egzozundan çıkan kıvılcımların da yangına sebep olabileceğini dile getiren çiftçiler egzoza takılacak susturucuların olası bir yangını önleyeceğini ifade etti.Çiftçiler boş arsa ve evlerin etrafındaki kurumuş otların da hasat döneminde yangına sebebiyet verebileceğini bu nedenle bu tür çalışmaların hasat sonrasına bırakılması gerektiğine dikkat çekti. - MALATYA