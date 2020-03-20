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Çiftçilere 1,5 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

20.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:51
Çiftçilere 1,5 milyar liralık destek

Bakan Pakdemirli, yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

·Alan bazlı fındık için 35 ilde 408.373 üreticiye 849 milyon lira,

·Mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira,

·5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36.728 üreticiye 12 milyon lira,

·Dane mısır için 24 ilde 26338 üreticiye 89 milyon lira,

·Hububat baklagil için 21 ilde 43.842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız.

Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi "0" olanlara 20 Mart, "2" olanlara 27 Mart, "4" olanlara 03 Nisan, "6 ve 8" olanlara 10 Nisan 2020 tarihi, saat 18.00 itibariyle ödeme yapacağız.

Ayrıca, bugün (20.03.2020) tek seferde, saat 18.00 itibariyle de;

·Yaş çay primi için 183 milyon lira,

·Sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira,

·Biyolojik ve biyoteknik mücadele için 6 ilde 2.624 üreticiye 5,5 milyon lira,

·Kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira,

·Tarım sigortaları için 201 milyon lira, ödeme yapacağız.

Böylece üreticilerimize toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapmış olacağız.

Üreten, emek veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız, onları desteklemeye devam edeceğiz. Yapacağımız bu desteklerin hayırlı olmasını diliyorum."?

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çanakkale, Kilis, Ekonomi, Güncel

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