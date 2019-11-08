Haberler » Güncel » Çiftçilere 284 milyon liralık destek - Haber

Çiftçilere 284 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.

08.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:24 Çiftçilere 284 milyon liralık destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.
Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Mayıs-haziran dönemi için 275 bin yetiştiriciye 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştireceklerini belirten Pakdemirli, bunların kimlik numaralarına göre yapılacağını ifade etti.
Pakdemirli, kimlik numarasının son hanesi 4,6,8 olan üreticilere bugün saat 18.00'dan sonra, 0,2 olanlara ise 15 Kasım saat 18.00 itibarıyla ödeme yapılacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Bunlarla 2019 yılı ocak ayından bu yana çiğ süt üreticilerimize toplam 915 milyon lira ödemiş olacağız. Ayrıca, 2018 yılı ikinci dönem malak desteği kapsamında 3 bin 465 yetiştiricimize 2,2 milyon lira, kırsal kalkınma desteği adı altında 5 bin 261 kişiye 131 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan üretimi için de 12 firmaya 2,9 milyon lira ödeme yapacağız. Bu ödemelerimiz bu akşam üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Böylece, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilerimize bir hafta içinde toplam 284 milyon liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Yapacağımız bu destek ödemelerinin üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:43   Konyaaltı Belediyesi fasulye hasatı yaptı
15:43   Lösemili çocuklar için maske takıp pazaryerinde dolaştılar
15:44   Otizm ve down sendromlu çocuklar "Aksaray'a sessiz kalma" diye haykırdı
15:48   İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı
15:42   Sivas'ta metruk binalar binalar yıkılıyor
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:48:47