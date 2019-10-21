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Çiftçilere 380 ton sertifikalı tohumluk dağıtıldı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 380 ton sertifikalı tohumluk dağıtımı yapıldı.

21.10.2019 12:03Çiftçilere 380 ton sertifikalı tohumluk dağıtıldı
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 380 ton sertifikalı tohumluk dağıtımı yapıldı.

Kent genelinde 2019-2020 güz döneminde verim ve kaliteyi artırmak için buğday, arpa ve tritikale tohumluğundan oluşan 360 ton hububat ile 20 ton yem bezelyesi olmak üzere toplam 380 ton sertifikalı tohumluk çiftçilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, tohumluk bedelinin yüzde 20'sinin İl Özel İdare bütçesinden karşılandığını, tohumluk temininin TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden sağlandığını belirterek, "Projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Fuat Gürel'e, İl Genel Meclisi Başkanımız Hasan Yıldırım'a, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun'a ve tüm İl Genel Meclis üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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