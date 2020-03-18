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Çiftçilere 6 milyon destek

Manyas'ta 2019 yılında çiftçilere mazot ve gübre desteğinden bin 888 kişinin yararlanacağı belirtildi.

18.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:17
Çiftçilere 6 milyon destek
Manyas'ta 2019 yılında çiftçilere mazot ve gübre desteğinden bin 888 kişinin yararlanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Manyas'ta bin 888 üreticiye toplam 6 milyon 132 bin lira mazot ve gübre desteği yapacak. Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, 2019 yılı mazot, gübre desteği askı icmalini yayınlandığını belirtti. Erdal Ok, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için muhtarlıklarda ki veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ki listelerden adlarından çıkan hibe kayıtlarını kontrol etmelerinin gerekli olduğunu, kontroller sonrasında hatalı bir durum tespit edilmesi halinde çiftçilerin bir haftalık süreçte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek, itirazlarını yapmalarını istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Manyas, Ekonomi

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