Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadele eğitimi

Osmaniye
'nin Bahçe
ilçesinde ziraat odası başkanlığı ve Yukarı Kardere Köyü Muhtarlığınca çiftçilere yönelik "Akdeniz
Meyve Sineği ile topyekun mücadele toplantısı" düzenlendi.
Yukarı Kardere Köyünde yapılan toplantıya, Ziraat Yüksek Mühendisi Halil Yılmaz
ve Ziraat Mühendisi Osman Uçar
ve çiftçiler katıldı. Toplantıda, Akdeniz Meyve Sineği ve kiraz sineği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Çiftçilere ilk önce kültürel mücadele yöntemleri uygulaması daha sonra kimyasal mücadele yöntemleri kullanmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. - OSMANİYE
Halil Yılmaz
, Bahçe
, Osmaniye
, Akdeniz
, Ekonomi
Kaynak: İHA