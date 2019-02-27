Çiftçilere Budama Eğitimi Verildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi görevlilerince çiftçilere budama eğitimi verildiğini bildirdi.
Yılmaz, yazılı açıklamasında, teknik personel tarafından meyve ve bağ budama, bahçe bakımı ve yetiştiricilik teknikleri konularında uygulamalı eğitim verildiğini belirtti.
Merkeze bağlı Karacalı köyü, Delice
ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ve Karakeçili
ilçesinde düzenlenen eğitimlerin il genelinde devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Eğitim çalışmaları ve üretici ile sürekli iletişim halinde olmak önemli. Eğitimlerimiz devam edecek. Üretimde verim ve kaliteyi artırmak için bu çalışmalar çok önemli. Biz üreticimizin her zaman yanında olmamız gerektiği bilincindeyiz ve bu anlayışımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabamız, üreticilerimizin de desteği ve özverisi ile Kırıkkale
tarım sektöründe 2 yıl içerisinde yüzde 27'lik bir büyümenin meyvesini verdi. Doğru yoldayız ve işbirliği ile büyümeye devam edeceğiz."
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA