Çiftçilere, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yemi Dağıtılacak

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Gaziantep'te "Çiftçilere Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yemi Dağıtım Protokolü", Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan arasında imzalandı.Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, protokol imza töreninde, çiftçilerin desteklendiği böylesi güzel projeleri önemsediklerini kaydetti.Şahinbey Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yönelik hayata geçirilen projenin önemine dikkat çeken Gül, "Çiftçilerimizin, üreticilerimizin yem ihtiyacının önemli ölçüde desteklendiği güzel bir proje daha hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Şahinbey ilçemizdeki çiftçilerimize 3 bin 500 tona kadar yem desteği verilecek" ifadelerini kullandı.Gül, başvurulan miktara ait bedelin yüzde 50'sinin Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacağını, yüzde 50'sini ise çiftçilerin kendilerinin karşılayacağını ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.Tahmazoğlu da Şahinbey ilçesinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 5 bin 150 çiftçinin bulunduğunu belirterek, çiftçilere 4 bin ton arpa ve buğday desteği sağladıklarını bildirdi.Amaçlarının çiftçilere destek olmak olduğunu bildiren Tahmazoğlu, "Yine aynı çiftçilerimize 4 bin ton gübre desteği sağladık. Geçtiğimiz yıl da 3 bin 500 ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri için yem desteği vermiştik. Yine bu imzalayacağımız protokolle çiftçilerimize 3 bin 500 ton daha yem desteği sağlayacağız." açıklamasında bulundu.İl Tarım ve Orman Müdürü Karayılan ise destekleri için Vali Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in de katıldığı protokol imza töreni, imzaların atılması ile sona erdi.