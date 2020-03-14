Çiftçilere ÇKS uyarısı
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2020 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurmaları uyarısında bulundu.
14.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:12
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2020 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurmaları uyarısında bulundu.
Aslankaya, yaptığı açıklamada, çiftçilerin 2020 üretim yılına ilişkin Eylül 2019'da başlayan ÇKS başvurularının 30 Haziran mesai bitiminde sona ereceğini söyledi.
Çiftçilerin herhangi bir olumsuzluğu dikkate alarak son başvuru tarihini beklememesini isteyen Aslankaya, "Üreticilerimizin, Bakanlığımızca uygulamada olan mazot ve gübre, sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, yem bitkileri ve lisanslı depoculuk gibi alanlarda desteklemelerden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için arazilerinin bulunduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi.
Aslankaya, 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunmayan üreticilerin ÇKS üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacağını kaydetti.
Aslankaya, yaptığı açıklamada, çiftçilerin 2020 üretim yılına ilişkin Eylül 2019'da başlayan ÇKS başvurularının 30 Haziran mesai bitiminde sona ereceğini söyledi.
Çiftçilerin herhangi bir olumsuzluğu dikkate alarak son başvuru tarihini beklememesini isteyen Aslankaya, "Üreticilerimizin, Bakanlığımızca uygulamada olan mazot ve gübre, sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, yem bitkileri ve lisanslı depoculuk gibi alanlarda desteklemelerden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için arazilerinin bulunduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi.
Aslankaya, 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunmayan üreticilerin ÇKS üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacağını kaydetti.
Kaynak: AA
Manşet
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