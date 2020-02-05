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Çiftçilere destek ödemeleri başladı

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Yem Bitkileri Desteği ödemelerin başladığını 114 üreticiye 588 bin 942 TL ödeneceğini söyledi.

05.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:35Çiftçilere destek ödemeleri başladı
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül , Yem Bitkileri Desteği ödemelerin başladığını 114 üreticiye 588 bin 942 TL ödeneceğini söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Tebliğ (2019/46) hükümlerince "Yem Bitkileri Desteği"ne esas ödemeler, ilgili tebliğin şartlarını sağlayan üreticilere ödemelerin başladığını ifade ederek, "İlimizde 144 üreticimiz toplam 6.069,565 dekarlık alanda yem bitkisi yetiştiriciliği yaparak 588 bin 942 TL yem bitkisi desteği almaya hak kazandı. Ödemelere başlandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - KİLİS

Kadıoğlu, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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