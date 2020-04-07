Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu

Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtınanın bilançosu ortaya çıktı.

07.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:57
Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu
Antalya 'nın Demre ve Kaş ilçelerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtınanın bilançosu ortaya çıktı. Her iki ilçede 350 dönümlük ekili alanda 200'e yakın serada zarar oluştu, bazı seralar kullanılamaz hale geldi.

Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Demre ve Kaş ilçelerinde çok sayıda serada zarara yol açtı. Demre'nin Beymelek, Köşkerler ve Büyükkum mahallelerinde şiddetli rüzgar, seralardaki naylonları söküp atarken, seralarda büyük hasarlar meydana geldi. İlçede hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık 220 dönümlük arazide 75 çiftçinin serasında zarar meydana geldiği belirtildi.

Kaş'ta 100'ün üzerinde çiftçinin serası zarar gördü

Kaş'ın sera bölgesi olan Yeşilköy, Kınık, Ova, Çavdır ve diğer mahallelerinde de seraların naylonları yırtıldı. Bir cam sera ise büyük zarar gördü. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından hortumun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışmaları aynı gün başlatıldı. Bugün tamamlanan çalışmalar sonucunda Kaş ilçesinde 130 dönümlük arazide zarara neden olan fırtınadan 100'ü geçkin çiftçi etkilendi, 3 çiftçinin serası tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Üstüne tuz biber oldu"

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, şiddetli fırtına sonrası çiftçilerin ciddi zarar yaşadığını belirterek, "Çiftçimizin zor günler geçirdiği bu zamanlarda fırtına ile sarsıldık. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Demre, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:10: Koronavirüs Bilim Kurulu, ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı - Haberler 15:10: 112'den resim malzemesi siparişi veren yaşlı ressam, ekiplere tablo hediye etmek istedi - Haberler 15:08: Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza - Haberler 15:08: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 15:07: Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği - Haberler 14:54: Model Didem Soydan, bacaklarını açarak kameraya poz verdi 13:54: Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti - Haberler 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? 13:46: Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor - Haberler 13:39: Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi - Haberler 13:19: Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız - Haberler 13:06: Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı - Haberler