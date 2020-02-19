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Çiftçilere ilaçlama uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Bağ, zeytin ve meyve ağaçlarında mantar hastalıkları için çiftçilerin bordo bulamacı kullanılması tavsiyesinde bulundu.

19.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:45Çiftçilere ilaçlama uyarısı
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Temsilcisi Güven Özdemir, Bağ, zeytin ve meyve ağaçlarında mantar hastalıkları için çiftçilerin bordo bulamacı kullanılması tavsiyesinde bulundu.

ZMO Kilis Temsilcisi Özdemir, Çiftçilerin doğru zamanda meyve veren ağaçları ilaçlaması gerektiğini vurgulayarak, " Bağ, zeytin ve meyve ağaçlarında fungal(mantar) hastalıkları için,çiftçilerimize bordo bulamacı atmalarını tavsiye ediyoruz. Bordo bulamacı kullanmanın tam zamanı olup, ayrıca bordo bulamacını zeytinde dal kanseri,halkalı leke hastalığı,bağlarda mildiyö,ölü kol,meyve ağaçlarında monilya kara leke hastalığı hastalıkları için tavsiye ediyoruz. Bordo bulamacı zirai ilaç bayiilerinde hazır bulunabildiği gibi ayrıca bakır sülfat(göztaşı) ve kireçle hazırlanabilir. Bordo bulamacı yüzde 98 oranında bakır sülfat ve kireç kullanılarak hazırlanan bir karışımdır" dedi. - KİLİS

Ziraat Mühendisleri Odası, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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