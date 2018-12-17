Çiftçilere Meyve Fidanı Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
, kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere sertifikalı meyve fidanı dağıtacak.
Köyden kente değil, kentten köye göçü hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkındırma projelerini sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında "Meyveciliği Geliştirme Projesi" başlatan Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çiftçilere %50 hibeli sertifikalı meyve fidanı dağıtıyor. Meyveciliği Geliştirme Projesi'nden bugüne kadar bin 750 çiftçi faydalandı. Projenin başladığı ilk günden bu yana bin 750 çiftçiye, yüzde 50 hibeli 155 bin adedi ceviz fidanı, 20 bin adedi çeşitli meyve fidanlarından oluşan 175 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.
Bu yıl içerisinde yapılacak olan dağıtım törenleriyle birlikte 300 çiftçiye 25 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapılacak. Kandıra
'dan projeye katılan 100 çiftçiye 6 bin ceviz fidanı 26 Aralık
günü yapılacak törenle teslim edilecek. Teslim töreninin ardından 2 bin 50 çiftçiye 200 bin fidan dağıtımı yapılmış olacak. Meyve ağaçları arasında ise kestane, kivi, kiraz, vişne, Trabzon
hurması, elma, armut, ayva ve şeftali bulunuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında sadece fidan dağıtımı yapmıyor. Fidan dağıtımları ile birlikte eski bahçelerin gübrelenmesi için bazı çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre de dağıtıyor.
Öte yandan ceviz dikimi yapılacak arazilerin ücretsiz toprak analizleri İZAYDAŞ laboratuvarında yapılıyor. Dikimi yapılan meyve bahçelerine ise Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri tarafından tarım danışmanlığı hizmeti veriliyor. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:04