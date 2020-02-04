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Çiftçilere "Meyve ve Sebzelerde Sulama ile Gübreleme" konulu eğitim

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere "Meyve ve Sebzelerde Sulama ile Gübreleme" konulu eğitim verildi.

04.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:16Çiftçilere
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere "Meyve ve Sebzelerde Sulama ile Gübreleme" konulu eğitim verildi.

Bilecik'in ilçesinde düzenlenen eğitimde, çiftçilere Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube personelinden İlyas Balı tarafından bilgilendirme yapıldı. Üreticilere öncelikli olarak bu eğimler sayesinde bilinçli üretim yapılması, bu eğitimlerin yıl boyunca belli aralıklarla yapılacağı söylendi. Sonrasında üreticilerin soru-cevap ve önerilerinin alındığı eğitim sohbet ortamında sona erdi.

"Sürü Yönetimi Elemanı" kursu başladı

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ile koordineli ilçeye bağlı 13 köy ve Bilecik merkez ve Eskişehir'in İnönü ilçesinden katılımcılarla 5 kadın ve 38 erkekten oluşan toplam 43 kursiyere "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu verilmeye başlandığı belirtildi.

2 ay boyunca sürecek kurs sonunda almaya hak kazandıkları sertifikalarla, hayvancılık desteklemelerinden sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğine, gerekli şartları sağladıkları takdirde müracaat edebilecekler.

Öte yandan sürü yöneticisi kursunun Nisan ayı içerisinde tekrarda açılacak olup, kurs almak isteyenlerin Bozüyük Halk Eğitim Merkezi müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği söylendi. - BİLECİK

Osmaneli, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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