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Çiftçilere patates böceği uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, üreticilere patates böceğiyle ilgili mücadele uyarısında bulundu.

14.09.2019 13:16Çiftçilere patates böceği uyarısı
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, üreticilere patates böceğiyle ilgili mücadele uyarısında bulundu.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli miktarda patates ürün verim kaybına neden olan patates böceği ile mücadelede en etkin yöntemlerden birinin hasat sırasında alınan tedbir olduğunu söyledi.
Patates böceği ile mücadele konusunda hasat sırasında tarlada yumru bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Demir, böceklerinin piyasadaki ilaçlara karşı dirençlerinin hayli yüksek olduğunu belirtti.
Bu nedenle sadece ilaçlama ile patates böceklerinin sıfırlanmasının mümkün olmadığına işaret eden Demir, "Bu amaçla patates hasadının tamamıyla yapılmasına özen gösterilmelidir. Aksi halde gelecek yıl bu yumrulardan oluşan patates bitkileri kışlama yerinden çıkan erginlere barınak olmakta ve mücadelesinde zorluklar oluşturmaktadır." dedi.
Demir, patates yetiştiricilerinin tarım ve orman müdürlükleri ile serbest ziraat mühendislerinden detaylı bilgileri alabileceklerini kaydetti.

Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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