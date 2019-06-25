25.06.2019 16:41
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Çiftçilere "saman israfı" uyarısı

Çiftçilere "saman israfı" uyarısı

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, hububat hasadı sonrası saman israfını önlemek için depoların bakımlı tutulması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, hububat hasadı sonrası saman israfını önlemek için depoların bakımlı tutulması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.
Taş, yaptığı açıklamada, hububat ekili arazilerde hasat çalışmalarına sayılı günler kaldığını, samanların depolandığı samanlıkların bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Birkaç yıl önce saman fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bazı besicilerin hayvanlarını satmak zorunda kaldığını anlatan Taş, "Saman hayvanlar için önemli bir besin maddesi. Yaptığımız uyarılara rağmen bazı vatandaşlarımız samanlarını depolama konusunda gerekli önemi vermiyor. Saman depoları ya su alıyor veya rutubet oluyor. Saman özelliğini kaybediyor. Hayvan da bu samanı yemiyor. Bu ilkbahar döneminde havalar yağışlı geçti. Dolayısıyla bol miktarda saman bekliyoruz ama üreticilerimiz geçmiş yıllardaki saman yetersizliğini dikkate alarak samanlarını iyi korumalı." ifadelerini kullandı.
Kavak'ta 110 bin dekar arazide hububat hasadı yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Kavak , Güncel

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