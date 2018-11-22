Çiftçilere Süt Hijyeni Kursu Verildi

Çaycuma
ilçesinde süt üreten çiftçilere yönelik "Süt Hijyeni" kursu verildi.
İlçeye bağlı Koramanlar köyünde düzenlenen kurs, 28 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kursumuzu 28 kursiyerin katılımıyla düzenledik. Bu şekilde üç kursumuzda toplam 55 süt üreticisine süt hijyeni konusunda eğitim vermiş oluyoruz. Kurslarla üreticilerimizin daha bilinçli olacağı inancındayız. Ayrıca başarılı olan kursiyerlerimize sertifika töreni düzenlenecektir. Kursları düzenlememize katkı sağlayan kooperatif başkanlarına ve katılım sağlayan kursiyerlere teşekkür ederim." dedi
Çaycuma
22 Kasım 2018 Perşembe 17:12