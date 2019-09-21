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Çiftçilere "tarla faresi" uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, tarım ürünlerine önemli zarar veren tarla faresi ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

21.09.2019 14:00Çiftçilere
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, tarım ürünlerine önemli zarar veren tarla faresi ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarla faresinin önemli miktarda ürün kaybına neden olduğunu söyledi.
Tarla faresi ile mücadelenin her zaman yapılabileceğine işaret eden Demir, "Tarla faresi senede 4-6 defa doğum yapar. Yavruları 20-25 günde gelişerek ekili tarım arazilerine zarar vermeye başlar. Verdikleri zarar büyüktür. Bu nedenle bu zararlılara karşı iklim koşulları müsait olduğunda her zaman mücadele yapılabilir. En etkili mücadele zamanı ise kıştan çıktıkları ve zayıf oldukları ilkbahar ile kışa girişteki sonbahar mevsimidir." dedi.
Demir, tarla faresinin çoğalmasına büyük ölçüde engel olan atmaca, baykuş, gelincik, kartal, leylek, şahin ve yılan gibi yaban hayvanlarının korunması gerektiğini kaydetti.

Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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