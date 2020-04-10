Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çiftçilere tohum destekleri verilmeye başladı

Ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için Afyonkarahisar'da yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

10.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:34
Çiftçilere tohum destekleri verilmeye başladı
Ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için Afyonkarahisar'da yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, proje kapsamında belirlenen 21 ilden biri olan Afyonkarahisar'da fasulye ve yağlık ayçiçeği tohumlarının üreticilere yüzde 75 hibeli olarak dağıtılması planlandı.

Bu kapsamda üretin kesintiye uğramaması ve işlenebilirliği mümkün olan tüm arazilerin değerlendirilmesi açısından kentteki üreticilere toplamda 30 ton kuru fasulye tohumunun dağıtımı gerçekleştirildi. Yağlık ayçiçeği tohumunun da dağıtılmasıyla Afyonkarahisar'da tohum dağıtım işlemi tamamlanacağı bildirildi. Tohum bedellerinin yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Türkiye’ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Ekonomi
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Haberler ›› Ekonomi ››Çiftçilere tohum destekleri verilmeye başladı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:56: İstanbul Hububat Birliği koronavirüse rağmen ihracatını artırdı - Ekonomi 12:54: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Ekonomi 12:54: Altın fiyatları - Ekonomi 12:52: BEV’den gençlere destek - Ekonomi 12:50: Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'na başvurular başladı - Ekonomi 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:24: Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı - Ekonomi 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler