Haberler» Güncel» Haber

Çiftçilere toprak analizi uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere toprak analizi yaptırılmaları uyarısında bulundu.

06.09.2019 12:26 Çiftçilere toprak analizi uyarısı
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere toprak analizi yaptırılmaları uyarısında bulundu.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak tahlilinin üretici bakımından maliyeti düşüren en önemli faktör olduğunu söyledi.
Yüksek ve kaliteli verim alabilmek için mutlaka toprak analizinin yaptırılması gerektiğine işaret eden Demir, "Tahlil, toprakta hangi besin maddesinin eksik ve hangisinin yüksek olduğunu gösterir. Bitkinin gelişmesi ve yüksek mahsul vermesi için hangi cins gübreleri ne zaman, ne şekilde ve ne miktarda kullanılması gerektiğinin bilinmesi çok önemli. Toprak tahlilleri üreticiye gübre için sarf ettiği paradan azami faydayı sağlamaya yardım etmekte, gereksiz yere gübre kullanılmasına engel olmaktadır." dedi.
Toprak analizinin hasat mevsiminden sonra yapılması gerektiğini belirten Demir, daha detaylı bilgi almak isteyen çiftçilerin tarım kuruluşlarına veya serbest ziraat mühendislerine başvurabileceklerini kaydetti.

Ladik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42   Sierra Leone heyeti İzmir'de görüşmelerde bulunacak
15:42   Tramvay çalışmaları nedeni ile kapanan kavşak trafiğe açıldı
15:41   Tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2)
15:41   CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama
15:41   "Siz hiç çocuğunuz büyümesin istediniz mi?"
15:41   Maden şehitlerinin çocuklarının yüzü güldü
15:41   Aydınlılar kurutuluş coşkusu MFÖ yerine Haluk Levent ile yaşayacak