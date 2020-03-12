Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi
Bartın çiftçilere uygulamalı budama eğitimi verildi.
12.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:15
Bartın çiftçilere uygulamalı budama eğitimi verildi.
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere meyve ağaçlarında teorik ve pratik olmak üzere budama teknikleri anlatıldı. Eğitimler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uygulama bahçesinde ve köylerde çiftçilerin bahçelerinde verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uygulama bahçesinde ve köylerde yapılan teorik ve uygulamalı eğitimlere 133 çiftçi katıldı. İl Müdürlüğü teknik personelince verilen eğitimde fındık, kızılcık, yarı bodur elma, kiraz ve ceviz ağaçlarında kullanılan budama ve terbiye sistemleri uygulamalı olarak gösterildi. - BARTIN
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere meyve ağaçlarında teorik ve pratik olmak üzere budama teknikleri anlatıldı. Eğitimler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uygulama bahçesinde ve köylerde çiftçilerin bahçelerinde verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uygulama bahçesinde ve köylerde yapılan teorik ve uygulamalı eğitimlere 133 çiftçi katıldı. İl Müdürlüğü teknik personelince verilen eğitimde fındık, kızılcık, yarı bodur elma, kiraz ve ceviz ağaçlarında kullanılan budama ve terbiye sistemleri uygulamalı olarak gösterildi. - BARTIN
Kaynak: İHA
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