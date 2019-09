Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

DAP İdaresi tarafından "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 155 ton tritikale tohumu ile 52 ton macar fiği tohumu Erzurum 'daki çiftçilere dağıtıldı.Ekim sezonuna kavuşturulan dağıtım, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. 23-24 Eylül tarihinde Aşkale ve Aziziye ve Pasinler ilçelerinde dağıtılan tohumların ardından, 26 Eylül 2019 tarihinde ise tohumların diğer ilçelere dağıtımı gerçekleştirildi. Hayvanların et ve süt verimini artıracak uygulamayla 800 ila bin çiftçiye ulaşmak hedefleniyor.DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, burada yaptığı konuşmada, 2016 yılında, Erzurum'da pilot uygulamayla başlatılan yem bitkisi uygulamasının bölge illerinde yaygınlaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Erzurum Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında, 1 milyon lira ödenekle, yem bitkileri tohumunun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Erzurum'daki bütün ilçelere dağıtılacağını ifade eden Başkan Demir, konuşmasında, DAP İdaresi tarafından başlatılan değişim ve dönüşümün önemine dikkat çekti.Hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Erzurum'da en büyük problemin yem bitkisi olduğunu belirten Başkan Demir, sonbaharda ekimi yapılan ve kıraç arazide bile yetişen, buğday ve çavdarın melezlenmesinden elde edilmiş, protein değeri çok yüksek tritikalenin, macar fiği tohumuyla karışık ekilmesini istedi.Hayvanların kaliteli kaba yemle beslenmesinde rasyoyu tarlada hazırlanın yolunu açmak istediklerini dile getiren Başkan Demir, "Avrupa öyle yapıyor, biz neden yapmayalım" dedi.Hiçbir protein değeri bulunmayan ve sadece tokluk hissi veren saman ile hayvancılıkta beklenen verimin sağlanamayacağına dikkat çeken Başkan Demir, "Eğer, süt verimini artıramıyorsak, et verimini artıramıyorsak demek ki hayvanın beslenmesinde bir sıkıntı var. Aslında yeterli hayvan sayımız var, asıl problemimiz nitelik" ifadelerini kullandı.Silajlık kaba yemin ve hayvancılıkta maliyet hesabının önemli olduğunu söyleyen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, şunları kaydetti:"Hayvancılık girdi maliyetinin yaklaşık yüzde 65-70'ini oluşturan kaba yemin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve ucuza mal edilmesi gerekiyor. Minimum maliyetle maksimum faydayı sağlayacak şekilde ekim alanının yaygınlaştırılması lazım. Zaten hayvancılıkta önemli olan iki şey et ve süttür. Hayvan başına süt verimini artırmak istiyorsak, karkas ağırlığı artırmak istiyorsak hayvanın yediği yeme dikkat etmek gerekiyor. Enerji ve proteini bünyesinde barındıran kaba yemlerdir. Kaliteli kaba yemin silaj yapılıp hayvana verilmesi lazım. İşte o zaman beklenen fayda sağlanabilir. Avrupa'da saman, hayvanların yemesi için değil altlık olarak kullanılıyor. Samanın enerji ve proteini yok gibidir. Sadece hayvana tokluk hissi verir. Onun için samanla hayvancılık olmaz. Bizim yaptığımız ise hem farkındalık oluşturmak hem de bu işi yaygınlaştırmak"Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise tohumlar dağıtılmadan önce çiftçilere bu konuda eğitim verdiklerini, eğitime katılan ve başarılı olanlar arasından kura ile çiftçilerin belirlendiğini söyledi.Proje kapsamında, tritikale ve macar fiğini karışık ekmek isteyen çiftçiye tohumların hibe yoluyla dağıtıldığını söyleyen Akar, sadece tek tohumu ekmek isteyen çiftçiden yüzde 20 tohum bedeli ücreti alınacağını söyledi. Tohum verilecek çiftçilerde ÇKS kaydı aranacağını, en az 10 da araziye sahip olmak ve 20 büyükbaş veya dengi küçükbaş hayvana sahip olmanın çiftçilerin tohum desteği almasına yeterli şart olduğunu belirtti.Akar, can suyu niteliğindeki bu uygulaya destek saplayan DAP İdaresi'ne teşekkür ederek, tohumların çiftçilere hayırlı olmasını ve ürünlerinin bereketli olmasını diledi. - ERZURUM