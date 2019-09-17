Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında 14 ilçede "Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı" bilgilendirme toplantıları yapıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri ile ilçe ziraat odaları koordinasyonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantılarının ilki Alpu da yapıldı. Ardından merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri olmak üzere sırasıyla Mihalıççık, İnönü ile Seyitgazi, Beylikova, Sivrihisar ile Günyüzü, Çifteler, Han ile Mahmudiye ve son olarak da Sarıcakaya ile Mihalgazi ilçelerinde bilgilendirici toplantılar düzenlendi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantılarında, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Bakanlığın uygulamaya koyduğu desteklemelerden kimlerin faydalanabileceği, şartların neler olduğu ve bu yatırımların içerikleri ile ilgili konularda detaylı bilgiler verildi. Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantılarda katılımcılar teknik personellerle birebir görüşerek sorular yöneltti. Muhtarlar ve çiftçiler toplantılarda kendilerine açıklayıcı bilgiler verilmesinden dolayı İl Müdürlüğüne teşekkür etti.



Yatırım niteliğine göre 2 milyon 500 bin liraya kadar olan projeler için desteklenen ve yüzde 50 hibe ile "Yarısı Sizden, Yarısı Bizden" sloganıyla 30 Eylül 2019'a kadar sürecek 13. Etap proje başvuruları "www.tarimorman.gov.tr " adresinden yapılacağı bildirildi. - ESKİŞEHİR