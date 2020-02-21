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Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kurtalan ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

21.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:28Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TAR-SİM) Bölge Müdürlüğünce, Kurtalan ilçesinde Tarım Sigortaları 2020 yılı uygulamaları hakkında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Tarım sigortaları uzmanı Muharrem Ünal, tarım sigortaları 2020 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2020 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya Kurtalan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Müdürü Mahfuz Demir, Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçiler, teknik personeller ve tarım danışmanları katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu, Şanlıurfa, Kurtalan, Güncel

Kaynak: AA

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