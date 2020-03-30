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Çiftçilere yüzde 75 destekli buğday tohumu

Çiftçilere kötü günler de iyi haber İlçe tarım Müdürlüğü'nden geldi.

30.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:28
Çiftçilere yüzde 75 destekli buğday tohumu
Çiftçilere kötü günler de iyi haber İlçe tarım Müdürlüğü'nden geldi.

Dünya üzerindeki etkilerini her geçen gün arttırmaya devam eden Korona virüsü salgını nedeni evde kalan ve zor günler geçiren çiftçilere Oltu ilçe Tarım Müdürlüğü yöneticileri tohum ve ekme desteği vererek çiftçilerin yanında olduğunu belirtiler.

Oltu Gıda Hayvan ve Tarım İlçe Müdürü Temel Aslan İlkbahar ekimi yapmak isteyen her çiftçimize destek verdiklerini belirterek, "Çiftçilerimize 2020 yılı ilkbahar ekiminde kullanılmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından yüzde 75 devlet destekli buğday tohumu verilecektir. Almak isteyen çiftçilerimizin bugün aksam beşe kadar 0442 816 12 90 numaralı telefonu arayarak isimlerini yazdırmaları gerekmektedir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: İlçe Tarım Müdürlüğü, Oltu, Güncel
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