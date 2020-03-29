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Çiftçilere yüzde 75 hibe tohum desteği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 2020 yılı bahar ayında ekimi yapılacak buğday, arpa, fasulye ve nohut tohumunun yüzde 75'inin hibe edileceği müjdesini verdi.

29.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:43
Çiftçilere yüzde 75 hibe tohum desteği
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 2020 yılı bahar ayında ekimi yapılacak buğday, arpa, fasulye ve nohut tohumunun yüzde 75'inin hibe edileceği müjdesini verdi.

Açıklamalarda bulunan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığının korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında çiftçilere 2020 bahar ayında ekimi yapılacak buğday, arpa, nohut ve fasulye tohumunun yüzde 75'inin hibe olarak verileceğini söyledi. Kılıç, "İlçemizde arpa, buğday, nohut ve fasulye talebi aldık. Bu topladığımız talepleri Bakanlık yetkililerine ulaştırdık. Bakanlığımızın mevzuatları çerçevesinde kimin destek alacağı kimlerin alamayacağı belirlenecek. Devletimizin verdiği yüzde 75 tohum hibe desteği ilçe halkımıza hayırlı olsun" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Malazgirt, Güncel

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