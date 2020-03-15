Çiftçilere zirai don uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölgedeki çiftçiler için orta kuvvette zirai don uyarısı yaptı.
15.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:12
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölgedeki çiftçiler için orta kuvvette zirai don uyarısı yaptı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bölgede ziraat işleri ile uğraşan çiftçiler için zirai don uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklama, "Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gecesinden itibaren Balıkesir merkez ve Dursunbey, Sındırgı, Gönen, Kepsut, Bigadiç, Balya, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde hafif, yükseklerinde orta kuvvette zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 16.03.2020 17.00-20.03.2020 09.00" denildi. - BALIKESİR
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bölgede ziraat işleri ile uğraşan çiftçiler için zirai don uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklama, "Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gecesinden itibaren Balıkesir merkez ve Dursunbey, Sındırgı, Gönen, Kepsut, Bigadiç, Balya, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde hafif, yükseklerinde orta kuvvette zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 16.03.2020 17.00-20.03.2020 09.00" denildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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