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Çiftçileri bıktıran plastik kasa hırsızı sonunda yakalandı

Antalya'da çiftçileri bıktıran plastik kasa hırsızı JASAT'tan kaçamadı.

07.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:21
Çiftçileri bıktıran plastik kasa hırsızı sonunda yakalandı
Antalya 'da çiftçileri bıktıran plastik kasa hırsızı JASAT'tan kaçamadı. 7 mahallede çiftçilerin sebze taşımak için kullandığı yüzlerce plastik kasayı çaldığı tespit edilen şahıs, JASAT timlerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'da 7 mahallede çiftçileri bıktıran ve yüzlerce plastik kasayı çalan hırsızlık zanlısı, JASAT timlerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi, Aksu ilçesi Fettahlı, Yurtpınar, Karaçalı mahalleleri ile Serik ilçesi Kadriye ve Abdurrahmanlar mahallelerinde çiftçilerin sebze istifleyerek taşımak için kullandığı yüzlerce plastik kasayı çaldığı tespit edilen Metin A. adlı zanlı hakkında şikayetler üzerine araştırma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 20.03.2020 günü Fettahlı Mahallesi'nde Ali Dal isimli çiftçiye ait iş yerinden yaklaşık 300 adet plastik kasanın kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü 1'nci Jandarma Suç Araştırma Timi Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren araç tespit edilmeye başlandı.

Güvenlik kameraları izlendi

Antalya İl Merkezinde çok sayıda iş yeri ve evlere ait güvenlik kameraları izlenerek aracın gittiği yere ulaşıldı plaka bilgisi tespit edildi. Şüpheli aracın Kafes/Kep portalı üzerinden yapılan incelemesinde benzinlik bilgisi elde edildi. Benzin alan şahsın benzinlikteki kamera görüntülerinden Metin A. olduğu belirlendi. Antalya Hırsızlık suçları Nöbetçi Savcılığın talimatı doğrultusunda adı geçen şüpheli şahıs, Kepez ilçesi Düden Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalandı.

Yüzlerce plastik kasa hırsızlığını itiraf etti

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde 170 adet, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde ayrı yerlerde toplam 620, Karaçalı Mahallesi'nde ayrı yerlerden toplam 400, Yurtpınar Mahallesi'nde 200, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde üç ayrı yerden toplam 600 ve Abdurrahmanlar Mahallesi'nde ayrı yerlerden toplam 400 adet plastik kasa çaldığını itiraf ettiği bildirildi. Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde 7 jandarma, 5 polis bölgesinde meydana gelen toplam 12 olayla ilgili polis birimlerine bildirilerek ayrı ayrı 12 suç dosyası oluşturulması ve tahkikatın tamamlanmasıyla şüpheli şahsın mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kepez, Aksu, 3. Sayfa
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