Çiftçilerimize tarımsal sulamada yüzde 50 hibe desteği

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Ziraat Odası Başkanları ve çok sayıda çiftçimiz katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, 2019 yılında 1040 çiftçimizin projeden yararlanmak için müracaat ettiğini, 947 çiftçimizin projesinin kabul edildiğini ve çiftçilerimize ödenecek hibe tutarının 26 milyon 212 bin TL olduğunu kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürü Karayılan, 3845 parsel ve 65 bin 793 dekar alanın sulanmasının öngörüldüğü projede, Gaziantep'in projesi kabul edilen iller sıralamasında üçüncü, ekili – dikili alanları açısında değerlendirildiğinde birinci sırada olduğunu belirtti.

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada; "Değerli çiftçilerimiz bugün güzel bir etkinliğe şahitlik ediyoruz. Öncelikle bu projeye emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hibelerin verilmesi ve bu teklif çağrısının açılması çok önemli. Ama bu projeden hakkıyla yararlanmak çok daha önemli. Şu anda Gaziantep Türkiye'de hibelerde en fazla pay alan ikinci il konumunda. Müracaat edenlerin yüzde 95'i hibe almaya hak kazandı. Bu şu anlama geliyor. Yani iyi ve elle tutulur bir projeniz varsa mutlaka desteklenmiştir" dedi.

Projenin önemli birtarafının da şehrimize, çiftçilerimizve tarım aracılığıyla 52 milyon 424 bin TL yatırım yapılması olduğunu vurgulayan Vali Gül "Devletimizin çiftçilerimize yapmış olduğu bu hibe desteğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diyorum" dedi.

Tören, imzaların atılması ve hibe alan çiftçilerimize hibe çeklerinin verilmesinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.