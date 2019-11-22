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Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı

Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltıAdana'da, suç örgütü kurarak, çiftçilerin arazilerine el koydukları, sahte belge düzenleyerek, gerçek sahipleri adına kredi çektikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

22.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:24
Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı
'da, suç örgütü kurarak, çiftçilerin arazilerine el koydukları, sahte belge düzenleyerek, gerçek sahipleri adına kredi çektikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belge ile kredi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürüldü.
Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon 12 gözaltı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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